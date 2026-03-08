Landtagswahl: CDU verpasst Machtwechsel im Land

Die CDU wollte mit Spitzenkandidat Manuel Hagel die Macht im Land zurückerobern. Das ist ihr nicht gelungen.
Um 18 Uhr kann die CDU noch hoffen, weil die Prognose am Wahlabend bei knappem Ergebnis immer noch mit Unsicherheiten behaftet ist. Aber schon als Manuel Hagel wenige Minuten später vor seine Parteifreunde im Stuttgarter Geno-Haus tritt und die Verantwortung für die Kampagne, für alle Entscheidungen und für das Ergebnis übernimmt, hat der Vorsprung der Grünen begonnen, sich zu konsolidieren. Die CDU liegt in Hochrechnungen von ARD und ZDF hinter den Grünen. Hagel plädierte dafür, noch weitere Ergebnisse abzuwarten. „Es kann ein langer Abend werden“, sagt er. Doch seine Worte haben schon zu diesem Zeitpunkt einen schalen Klang.