Landtagswahl: BW-Jusos sind froh, wenn der Wahlkampf vorbei ist

1 Jusos und SPD in schwierigem Fahrwasser. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Franz Feiner

Wird die SPD am Sonntag in Baden-Württemberg doch noch zweistellig? Viel Hoffnung scheinen die Jusos nicht zu haben.











Link kopiert



Der Juso-Chef in Baden-Württemberg sieht im laufenden Wahlkampf kaum noch Chancen für einen Erfolg seiner Partei. „Wir sind alle froh, wenn das am Sonntag vorbei ist“, sagte Daniel Krusic der „taz“. „Es ist deprimierend.“ Dabei sei die Stimmung an den Infoständen gar nicht so schlecht. „Die Leute reden mit uns, unsere Kandidaten kommen gut an.“ Die Kombination aus einem anstrengenden Winterwahlkampf und der Fokussierung auf Grüne und CDU habe die SPD viel Kraft gekostet.