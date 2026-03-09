Landtagswahl BW 2026: Sie holten mehr Stimmen als ihre Partei

Manche Kandidaten haben bei der Landtagswahl ihr Parteiergebnis übertroffen. Andere sind durchgefallen. Einer von ihnen trägt den Namen Nopper.
Dass vielleicht nicht die Grünen, auf jeden Fall aber Cem Özdemir die Landtagswahl gewonnen hat, ist nach dem Wahlsonntag klar. Der Grünen-Spitzenkandidat war für viele das entscheidende Argument, Grün zu wählen. Entsprechend haben die Grünen in fast allen Wahlkreisen mehr Zweit- als Erststimmen geholt. Die Ausnahme, mal wieder: Cem Özdemir im Wahlkreis Stuttgart II.