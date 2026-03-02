Landtagswahl BW 2026: Am Sonntag ist Wahl – unser Tool hilft bei der Entscheidung

Der Ausgang der Landtagswahl am Sonntag ist völlig offen. Unser Wahlhilfe-Tool hilft Kurzentschlossenen bei der Suche nach der passenden Partei.
Am Sonntag (8. März 2026) findet die Landtagswahl in Baden-Württemberg statt. Im Kampf um die Nachfolge von Winfried Kretschmann wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und Grünen erwartet. Für kleinere Parteien steht es Spitz auf Knopf, ob sie in den Landtag einziehen. Zugleich entscheiden sich viele erst in den Tagen vor der Wahl. Unser Wahlhilfe-Tool hilft bei der Suche nach der Partei, die zu Ihren Einstellungen am besten passt.