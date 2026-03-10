Landtagswahl Baden-Württemberg: Wem Mappus’ Banker Dirk Notheis die Schuld am CDU-Ergebnis gibt

Warum hat es nicht geklappt mit der Rückkehr an die Macht? Für Dirk Notheis hat der Misserfolg mehrere Väter – auch Winfried Kretschmann und sogar CDU-Minister Strobl.
Der zierliche Mann mit der spitzen Nase fiel kaum auf im Getümmel bei der Wahlparty der Südwest-CDU. Nur die Älteren dürften ihn noch persönlich erlebt haben, viele Jüngere kennen ihn wohl nur noch vom Hörensagen. Es ist auch schon mehr als 15 Jahre her, dass Dirk Notheis (56) in der Partei eine Rolle spielte – zunächst als umtriebiger Landeschef der Jungen Union und später als jener Investmentbanker, der den Kurzzeit-Ministerpräsidenten Stefan Mappus beim „EnBW-Deal“ begleitete. Das am Landtag vorbei eingefädelte Milliardengeschäft galt als einer der Gründe dafür, dass Mappus 2011 die Jahrzehnte währende Macht der CDU in Baden-Württemberg verspielte. Auch der Ex-Premier wurde übrigens am Wahlabend gesichtet.