5 Nicht nur die Fridays for Future sind ein Indikator: Die Jugend im Kreis Ludwigsburg ist wesentlich politischer, als es viele ältere wahrhaben wollen. Foto: factum/Simon Granville

Bei der Landtagswahl treten in den drei Ludwigsburger Wahlkreisen – Ludwigsburg, Bietigheim und Vaihingen – auffällig viele neue und junge Kandidaten an. Dass sie sich aufstellen lassen haben, hat ganz unterschiedliche Gründe. Vier Beispiele.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kreis Ludwigsburg - Viele neue Gesichter. So lassen sich die Wahllisten in den drei Wahlkreisen im Kreis Ludwigsburg in einem Satz zusammenfassen. Mit Konrad Epple (CDU), Markus Rösler (Grüne) und vielleicht noch Stefanie Knecht (FDP) treten im Grunde nur drei Kandidaten an, die man als etabliert bezeichnen könnte. Beim Blick auf das Alter der Kandidaten fällt auf: Es drängt offenbar viele junge in die Politik. Vier Beispiele.