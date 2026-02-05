Landtagswahl Baden-Württemberg: Warum Freie Wähler nicht gleich Freie Wähler sind

Die kommunalen Freien Wähler rund um Leonberg distanzieren sich von der gleichnamigen Partei, die zur Landtagswahl antritt – und verweisen auf wichtige Unterschiede.
Bei der Landtagswahl am 8. März treten auch die Freien Wähler an. Da mag sich mancher denken, dass es sich um jene Vereinigung handelt, die gerade in der Region Leonberg in den Gemeinderäten stark vertreten ist. Doch dem ist nicht so: „Diese Freie-Wähler-Partei hat nichts mit den originalen Freien Wählern zu tun, die als Vereine organisiert sind und ausschließlich kommunal engagiert sind“, betont der Landesvorsitzende der Freien Wähler, Wolfgang Faißt.