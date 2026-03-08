1 SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf (Archivbild). Foto: Soeren Stache/dpa

Die SPD konnte sich bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg laut ersten Hochrechnungen nur 5,5 Prozent der Wählerstimmen sichern. So reagiert der Generalsekretär der Partei.











SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat den Ausgang der Wahl in Baden-Württemberg als „sehr bitteres Wahlergebnis für uns“ bezeichnet. Der SPD habe eine Polarisierung geschadet: Im Wahlkampf habe es eine Zuspitzung auf die Frage gegeben, ob der Grünen-Kandidat Cem Özdemir oder der CDU-Kandidat Manuel Hagel gewinnen werde. Dies sei zulasten der SPD gegangen, sagte Klüssendorf der ARD.