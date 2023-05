So lief der Tag in den Stuttgarter Wahllokalen

1 Stimmabgabe im Wahllokal in Stuttgart-Weilimdorf Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Ein Blick in drei Wahllokale in Stuttgarter Stadtbezirken zeigt: Abstand und Maskenpflicht werden eingehalten, wer seinen Kugelschreiber vergessen hat, bekommt einen gestellt. Und: Es gibt eine Tendenz zum Bestehenden.









Stuttgart - Der Andrang ist überschaubar, aber stetig. Ist es doch erst zehn Uhr vormittags. Für manche noch zu früh, um das neue Parlament von Baden-Württemberg, damit Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin des Landes zu wählen. „In der Regel kommen mehr Menschen in den Nachmittagsstunden“, weiß Gerald Kromer, der in Stuttgart-Weilimdorf für das Wahllokal 022-02 im Bezirksrathaus zuständig ist. „In diesem Jahr haben mehr Wählerinnen und Wähler per Brief abgestimmt, bei uns 40 Prozent.“