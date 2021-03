1 In diesem Beitrag zeigen wir die Ergebnisse der Landtagswahl in Stuttgart. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

In Stuttgart wird bei der Landtagswahl 2021 über vier Direktmandate entschieden. Hier zeigen wir, wie die vier Wahlkreise in Stuttgart abgestimmt haben – und zeigen die Ergebnisse für alle 23 Stadtbezirke.

Stuttgart - Die Wählerinnen und Wähler in Stuttgart entscheiden am Sonntag über nicht weniger als vier Direktmandate für den Landtag Baden-Württemberg. Auch in der Landeshauptstadt wird entschieden, wie der neue Landtag aussieht. In diesem Beitrag zeigen wir die Ergebnisse für die Wahlkreise Stuttgart I bis IV. Wie die 23 Stadtbezirke abgestimmt haben, zeigen wir in diesem Artikel.

In den Stuttgarter Wahlkreisen ist reichlich landespolitische Prominenz auf den Stimmzetteln zu finden. Im Wahlkreis Stuttgart I kandidiert die Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne). Der Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) tritt im Wahlkreis Stuttgart II gegen die CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann an.

Im Wahlkreis Stuttgart III will der Grünen-Landesvorsitzende Oliver Hildenbrand das Direktmandat des scheidenden Umweltministers Franz Untersteller verteidigen und im Wahlkreis Stuttgart IV kandidiert unter anderem die Staatssekretärin Petra Olschowski (Grüne).

Wie hat Ihr Stadtbezirk gewählt?

Wie die Wahl in den 23 Stuttgarter Stadtbezirken ausgefallen ist, zeigen wir in diesem Artikel. Im Folgenden sehen Sie den jeweils aktuellen Stand der Auszählung in den vier Stuttgarter Wahlkreisen:

