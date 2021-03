Welche Partei hat bei der Landtagswahl in Kirchheim unter Teck die meisten Stimmen geholt? Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer? Hier geht es zum aktuellen Wahlergebnis.

Kirchheim unter Teck - Am 14. März wird in Baden-Württemberg gewählt – auch in Kirchheim unter Teck. Auch hier entscheidet sich, ob Winfried Kretschmann (Grüne) im Amt bleibt. Die CDU schickt ihre Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann ins Rennen. Außerdem: Was machen AfD, SPD, FDP und Linkspartei?

Bei der Landtagswahl 2016 holten die Grünen in Kirchheim unter Teck 31,8 Prozent der Stimmen, die CDU kam auf 22,9 Prozent.

Auf dieser Seite sehen Sie den aktuellen Stand in Kirchheim unter Teck. Wir zeigen die Stimmenanteile von Grünen, CDU, AfD, SPD, FDP, Linkspartei und Sonstigen.

Außerdem vergleichen wir das Ergebnis bei der Landtagswahl mit dem von 2016 – und zeigen, wie die Wählerinnen und Wähler in Kirchheim unter Teck verglichen mit dem gesamten Wahlkreis abgestimmt haben.

