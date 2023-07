1 Eines hat sich nicht geändert: Plakatwälder säumen die Straßen im gesamten Wahlkreis. Foto: Marius Venturini

Die Kandidaten in Ludwigsburg und Kornwestheim setzen im Wahlkampf auf eine Mischung aus wilden Online- und klassischen Offline-Veranstaltungen. Wie sich das auf die Stimmabgabe auswirken könnte, erklärt ein Experte.









Ludwigsburg - Einen Landtagswahlkampf wie diesen hat Baden-Württemberg noch nicht erlebt. Die Medien-Mischung ist wild, die Veranstaltungszuschnitte reichen von echt Oldschool zu noch nie dagewesen. Alleenartige Plakatwälder wachsen in Ludwigsburg und Kornwestheim natürlich auch im zweiten Corona-Jahr 2021 entlang der Straßen. Hinzu kommen Videoformate in Zoom, Youtube und Co. oder Offline-Gespräche mit Maske am Markt. Flyer landen in Briefkästen, Posts glitzern auf Instagram, auf Facebook und Twitter gibt es je nach Absender politische Botschaften im Tages- und Stundentakt.