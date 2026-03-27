Parteinachwuchs, Frauenunion und Arbeitnehmerflügel verteidigen den CDU-Vormann gegen massive Vorwürfe der MIT. Die Vereinigung versucht nun, den Schaden zu begrenzen.
Nach dem Wirbel um ihre Kritik am CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel versucht die CDU-Mittelstandsvereinigung, den Schaden zu begrenzen. In einer Mitteilung betonte der MIT-Landesvorstand, die Wahlkampfanalyse des Landesvorsitzenden Bastian Atzger sei nicht als Zeichen eines „internen Zerwürfnisses“ zu deuten. Die kritische Aufarbeitung des Wahlkampfes sei vielmehr „Ausdruck politischer Verantwortung“.