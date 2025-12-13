Landtagswahl Baden-Württemberg: Das macht den Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir aus

Weltgewandt und regierungserfahren. So gibt sich Cem Özdemir im Wahlkampf. Um das Erbe Kretschmanns anzutreten, setzt der frühere Bundeslandwirtschaftsminister alles auf eine Karte.
Würde Cem Özdemir (60) aufzählen, wo er schon der erste seiner Art war, wäre die Liste wohl lang. Zwei Gelegenheiten stechen heraus. Özdemir, der sich selbst als „anatolischer Schwabe“bezeichnet, war der erste Bundestagsabgeordnete und der erste Bundesminister mit türkischem Migrationshintergrund. Nun tritt er an, um Ministerpräsident Baden-Württembergs zu werden vor mehr als einem Jahr machte er die Kandidatur öffentlich mit den Worten: „Ich möchte Ihnen als Ministerpräsident dienen“.