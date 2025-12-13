Landtagswahl Baden-Württemberg: Das macht den Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir aus

Weltgewandt und regierungserfahren. So gibt sich Cem Özdemir im Wahlkampf. Um das Erbe Kretschmanns anzutreten, setzt der frühere Bundeslandwirtschaftsminister alles auf eine Karte.

Würde Cem Özdemir (60) aufzählen, wo er schon der erste seiner Art war, wäre die Liste wohl lang. Zwei Gelegenheiten stechen heraus. Özdemir, der sich selbst als „anatolischer Schwabe“bezeichnet, war der erste Bundestagsabgeordnete und der erste Bundesminister mit türkischem Migrationshintergrund. Nun tritt er an, um Ministerpräsident Baden-Württembergs zu werden vor mehr als einem Jahr machte er die Kandidatur öffentlich mit den Worten: „Ich möchte Ihnen als Ministerpräsident dienen“.

Nachdem die Verhandlungen zu einer Jamaika-Koalition 2017 gescheitert waren, übernahm er den Vorsitz im Verkehrsausschuss. In der Ampel-Region wurde er 2021 entgegen aller Vorhersagen Bundeslandwirtschaftsminister und stellte sich Ende 2023 auf zahlreichen Bühnen den wütenden Bauernprotesten. Landespolitisch muss er allerdings noch an Profil gewinnen.

Özdemirs politischer Plan

Schon bei Bekanntgabe seiner Kandidatur zeichnete Özdemir einen eher konservativen Politikstil im Duktus von Winfried Kretschmann. Das ist keine Überraschung. Özdemir bezeichnet sich selbst als „wertkonservativ“, was vor allem in seinen Positionen zur Migrationspolitik deutlich wird. Aber auch beim Verbrenner-Aus. Das halte er „für nicht erreichbar“, sagte er bereits im Herbst. Und er betont das Anderssein der Grünen in Baden-Württemberg – die seien so etwas wie die CSU der Grünen, sagte er dieses Jahr. Und meint damit: ein deutlich konservativerer Arm der Partei.

Politische Gegner nahmen diese Strategie im Wahlkampf aufs Korn. FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke warf beispielsweise Özdemir vor, sich mit fremden Federn zu schmücken.

Cem Özdemir mit seiner Partnerin Flavia Zaka beim Landespresseball im November. Beim Handball hat er sich im November zwei Finger gebrochen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Özdemirs Privatleben

Özdemir erwähnt gern und häufig seine Wurzeln in Bad Urach am Fuße der Schwäbischen Alb – dort ist er aufgewachsen, hat sich vom Gastarbeiter-Kind hochgearbeitet und hat seine ersten politischen Gehversuche unternommen. Der Grüne brennt für Handball, bei dem er sich jüngst zwei Finger gebrochen hat, ebenso wie für den VfB. Özdemir hat zwar seinen Wahlkreis in Stuttgart, seine Familie wohnte aber immer in Berlin. Weshalb es auch sehr lange als unklar galt, ob er wirklich als Ministerpräsident im Land antreten würde. Mit der Journalistin Pia Castro hat Özdemir einen Sohn und eine Tochter. Inzwischen lebt er mit seiner neuen Partnerin, der 20 Jahre jüngeren Anwältin Flavia Zaka, in Stuttgart. Die heiratete Özdemir mitten im Wahlkampf am 14. Februar. Getraut wurde das Paar vom Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer.