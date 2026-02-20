Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht bevor und mit ihr das Ende einer Ära. Wer wird Kretschmanns Nachfolger? Dazu machen wir Ihnen ein tolles Abo-Angebot!

Mit der anstehenden Landtagswahl am 8. März geht in Baden-Württemberg eine Ära zu Ende. Nach drei Legislaturperioden tritt der amtierende Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nicht mehr an. Doch wer wird ihm nachfolgen? Die größten Chancen haben der Grünen-Politiker Cem Özdemir und der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel. Während Özdemir sehr bekannt ist und auf eine lange Politikerkarriere zurückblicken kann, ist Hagel jung und hat den Rückenwind von seiner Partei, die in den Umfragen vor den Grünen liegt.

Es wird also spannend am 8. März, und unsere Redaktion wird die heiße Phase des Wahlkampfs intensiv begleiten. Am Wahlsonntag veröffentlichen wir von 18 Uhr an die Ergebnisse aus den Wahlkreisen in ganz Baden-Württemberg datenbasiert und live auf der Website. Zum Ergebnis Ihres Wahlkreises werden sie bequem per Suchfenster gelangen, wo Sie einfach den Namen Ihrer Gemeinde oder des Wahlkreises eingeben.

Aktuelle Analysen und Kommentare zur Landtagswahl 2026

Ergänzt wird diese Live-Darstellung der Wahlergebnisse von den Analysen und Kommentaren unserer Kolleginnen und Kollegen, die nicht nur in den kommenden zwei Wochen, sondern auch am Wahlsonntag und in den Tagen danach unterwegs sein werden, um sie mit den aktuellen Entwicklungen in der Landespolitik zu versorgen – aktuell, gründlich recherchiert und Orientierung gebend.

