Landtagswahl Baden-Württemberg: Alt, männlich, Jurist – wie Klischee sind die Wahllisten im Kreis Ludwigsburg?

Am 8. März ist Landtagswahl. Wie sehen die Kandidatenlisten im Landkreis Ludwigsburg aus? Mehr Männer oder Frauen? Nur Juristen oder auch Handwerker?
Weißbärtige alte Herren, aus der Wirtschaft oder Juristen: Wenn es um Vertreter in politischen Ämtern geht, haben viele ein recht „traditionelles“ Bild vor Augen. An Frauen, Mittzwanziger oder Menschen aus sozialen oder handwerklichen Berufen denkt man eher selten. Aber spiegelt sich das auch bei den Kandidatinnen und Kandidaten der Wahlkreise im Kreis Ludwigsburg wider, die in den Baden-Württembergischen Landtag einziehen möchten? Wir haben einen Blick auf die Listen der bekanntesten Parteien geworfen.