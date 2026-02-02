Landtagswahl Baden-Württemberg: Alt, männlich, Jurist – wie Klischee sind die Wahllisten im Kreis Ludwigsburg?

Am 8. März ist Landtagswahl. Wie sehen die Kandidatenlisten im Landkreis Ludwigsburg aus? Mehr Männer oder Frauen? Nur Juristen oder auch Handwerker?

Weißbärtige alte Herren, aus der Wirtschaft oder Juristen: Wenn es um Vertreter in politischen Ämtern geht, haben viele ein recht „traditionelles“ Bild vor Augen. An Frauen, Mittzwanziger oder Menschen aus sozialen oder handwerklichen Berufen denkt man eher selten. Aber spiegelt sich das auch bei den Kandidatinnen und Kandidaten der Wahlkreise im Kreis Ludwigsburg wider, die in den Baden-Württembergischen Landtag einziehen möchten? Wir haben einen Blick auf die Listen der bekanntesten Parteien geworfen.

Am Sonntag, 8. März, sind Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Zwei wesentliche Änderungen gelten dann im Unterschied zu 2021: Bereits 16-Jährige dürfen diesmal an die Wahlurnen gehen. Außerdem hat jeder zwei Stimmen, ähnlich wie bei der Bundestagswahl.

Die Zweitstimme geht an die favorisierte Partei, die Erststimme an einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin, die den eigenen Wahlkreis im Landtag vertreten soll. Der Landkreis Ludwigsburg ist dabei kein eigener Wahlkreis, sondern ist gesplittet in die drei Wahlkreise Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen und Vaihingen, die jeweils einen eigenen Direktkandidaten haben.

Die Mehrheit ist männlich

Ein Blick auf die Spitzenkandidaten für den Landtag, zumindest bei den Parteien Grüne, CDU, SPD, FDP, AfD und Linke, zeigt ein deutliches Bild: Die Linke hat mit Kim Sophie Bohnen die einzige Frau an der Landesspitze. Auch in den Wahlkreisen rings um Ludwigsburg sind die Männer spürbar in der Überzahl.

Für Bietigheim-Bissingen zum Beispiel ist Ingrid Petri (Die Linke) die einzige Direktkandidatin. Im Wahlkreis Vaihingen sind es immerhin zwei: Meike Günter für die Grünen und Helena Herzig für die FDP. Der Wahlkreis Ludwigsburg ist als einziger ausgeglichen: Drei Frauen (Grüne, SPD, Linke) und drei Männer (CDU, FDP, AfD) stehen sich hier gegenüber.

Damit ist der Landkreis so durchschnittlich, wie er nur sein kann. Eine fast identische Verteilung zeigt sich nämlich im gesamten Land Baden-Württemberg. Rund ein Drittel macht hier der Anteil an Frauen auf den Wahlzetteln aus. Aber Achtung: Gemeint sind die Personen, die sich um ein Direktmandat bewerben. Die Landeslisten der Parteien haben zum Teil andere Quoten.

Soziale Berufe und Handwerker sind die Ausnahme

Wirtschaftswissenschaftler, Jurist, Betriebswirt, Kaufmann: Es ist die Art von Berufen, die viele mit Politikern in Verbindung bringen – und die tatsächlich auch auf den Wahllisten vom Kreis Ludwigsburg häufig vertreten sind. Für Menschen aus sozialen oder handwerklichen Berufen muss man schon etwas genauer hinschauen.

Heraussticht im Landkreis Ludwigsburg die Linke, die mit Nadja Schmidt (WK Ludwigsburg) und Ingrid Petri (WK Bietigheim-Bissingen) gleich zwei Gesundheits- und Krankenpflegerinnen ins Rennen schickt. Handwerker finden sich dagegen nur auf den Listen der CDU und der AfD: Mit dem KfZ-Techniker-Meister Tobias Vogt (CDU, WK Bietigheim-Bissingen), Schlossermeister Konrad Epple (CDU, WK Vaihingen) sowie Installateur- und Heizungsbaumeister Nikolaos Boutakoglou (AfD, WK Vaihingen).

Schaut man auf die benachbarten Landkreise, zeigt sich ein sehr ähnliches Bild mit wenigen Sozialarbeitern und Handwerkern. Im Wahlkreis Heilbronn zum Beispiel kandidieren sogar gleich zwei Juristen: die Abgeordneten Thomas Strobl (CDU) und Nico Weinmann (FDP), beides Rechtsanwälte.

Junge Kandidierende auf dem Vormarsch

Das Alter soll ja bekanntlich keine Rolle spielen. Trotzdem monieren vor allem junge Menschen, dass sie sich mit ihren Problemen von den Vertretern in den Parlamenten oft nicht gesehen oder ernstgenommen fühlen. Kann die Kandidatenauswahl im Landkreis Ludwigsburg dagegenhalten? Tatsächlich kann sie das.

Nimmt man die 40 als Grenzwert, ist die Verteilung hier sehr ausgeglichen. Im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen sind sogar fünf von sechs Direktkandidaten 40 Jahre oder jünger. Die drei jüngsten Kandidierenden kommen dafür aus den anderen beiden Wahlkreisen: Lukas Tietze (27, CDU) und Nathalie Ziwey (29, SPD) aus dem Wahlkreis Ludwigsburg sowie Helena Herzig (26, FDP) aus dem Wahlkreis Vaihingen.

Spannend ist der Blick zu den Nachbarn im Wahlkreis Waiblingen, wo die Schere besonders weit auseinandergeht. Fünf Kandidierende sind hier älter als 40, vier sogar älter als 50. Doch mitten darunter auch ein Jungspund: Roman Bondarew von den Linken, der mit seinen 18 Jahren der jüngste Direktkandidat für Baden-Württemberg ist.