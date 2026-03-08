Die SPD im Abwärtstrend: Die Sozialdemokraten erreichen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg einen historischen Tiefstwert, der mit Blick auf Bund und andere Länder abzusehen war.
Berlin - Die rund 5,5 Prozent für die SPD in den Hochrechnungen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg sind das schlechteste Ergebnis, das die Partei auf Landes- oder Bundesebene in der Bundesrepublik eingefahren hat. Im Vergleich zu ihrem bisher schlechtesten Ergebnis im Südwesten (2021: 11,0 Prozent) haben sich die Sozialdemokraten fast halbiert. Ein Niedergang mit Ansage - nicht nur mit Blick auf das Bundesland.