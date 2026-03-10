Landtagswahl 2026: Wie sich die AfD in Baden-Württemberg ausbreitet

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat die AfD ihr Ergebnis von 2021 verdoppelt. Eine Vergleich mit vergangenen Landtagswahlen zeigt, wo die Partei besonders Fuß gefasst hat.
Die AfD ist nach Grünen und CDU die drittstärkste Kraft bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Nachdem die Partei bei der Landtagswahl 2021 Stimmen einbüßen musste, hat sie dieses Jahr in mehreren Kommunen die meisten Stimmen geholt – darunter auch mehrere in der Region Stuttgart. Eine Zeitreise zu den vergangenen Landtagswahlen.