Landtagswahl 2026: Wie der FDP-Chef seine Partei über die Fünf-Prozent-Hürde bringen will

Ein Wahlprogramm? Nein, FDP-Chef Hans-Ulrich Rülke, stellt gleich ein Regierungsprogramm beim Parteitag vor. Mit wem er sich das vorstellen kann, ist offensichtlich.
Welches Ziel FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke in diesem Wahlkampf verfolgt, macht er beim „kleinen Parteitag“ in Donaueschingen gleich zu Beginn seiner Rede klar: „Wir haben ein Regierungsprogramm aufgestellt“, sagte der 64-Jährige, der auch als Spitzenkandidat antritt und erklärt am Rande des Parteitags, welche Position er sich in der nächsten Landesregierung vorstellen könnte. Ein starkes Wirtschaftsministerium mit den Bereichen Verkehr und Wohnungsbau. „Das sind die Kernkompetenzen der FDP und auch meine persönliche Kernkompetenz“, so Rülke. Auch Energiepolitik müsse Teil der Wirtschaftspolitik sein.