Was bewegt junge Menschen an die Wahlurnen? Drei Leonberger erklären, warum sie ihre Stimme nutzen – und weshalb junge Menschen in der Politik mehr Gewicht bekommen sollten.
Bezahlbarer Wohnraum, ein gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr und Migration sind Themen, die sie besonders bewegen. Auch Bildung gehört dazu, schließlich ist die eigene Schulzeit noch nicht lange vorbei: Aliya Obermann, Livia-Sophie Schöninger und Kiriakos Fotis aus Leonberg wählen dieses Jahr zum ersten Mal den Landtag. Insbesondere als junge Menschen finden es die drei wichtig, die politische Diskussion mitzuentscheiden.