Landtagswahl 2026: Was beschäftigt Erstwähler? Überraschungen bei Podiumsdiskussion in Marbach

Am Friedrich-Schiller-Gymnasium erzwingen die Schüler einige Zugeständnisse der Landtagskandidaten. Tayfun Tok überzeugt am meisten, während AfD-Kandidat Reno Geisler überrascht.
Auch wenn es für den Großteil der Schülerinnen und Schüler eine Pflichtveranstaltung ist, wollen viele gar nicht gehen, als der offizielle Teil vorbei ist. Nach der Podiumsdiskussion am Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) in Marbach werden die Landtagskandidaten regelrecht belagert, um individuelle Fragen zu beantworten. Da soll noch einer sagen, junge Menschen würden sich nicht für Politik interessieren.