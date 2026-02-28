Erstmals dürfen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg Jugendliche ab 16 ihre Stimme abgeben. Und auch auf den Wahllisten rückt eine neue Generation nach. Was hat sie vor?
Wie alt sind eigentlich die Menschen, die in Baden-Württemberg Politik machen? Wer im Stuttgarter Landtag Platz nimmt, ist meist zwischen 50 und 65 Jahre alt, das Durchschnittsalter liegt bei 53,9 Jahren. 154 Abgeordnete sitzen im Plenarsaal , viele seit Jahren in der Politik. In der Altersgruppe von 26 bis 30 finden sich gerade einmal drei Personen, also 1,9 Prozent des gesamten Parlaments. Unter 25? Niemand.