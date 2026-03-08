Der CDU-Landesgeneralsekretär greift die Grünen am Abend der Landtagswahl scharf an. Das Vertrauen zum Koalitionspartner sei „massiv beschädigt“.
Es sind scharfe Worte, die Tobias Vogt am Abend der baden-württembergischen Landtagswahl an den alten und wohl auch neuen Koalitionspartner richtet. „Die Grünen haben den amerikanischen Wahlkampf nach Deutschland geholt“, sagte der CDU-Landesgeneralsekretär und Direktkandidat aus dem Wahlkreis Bietigheim-Bissingen dieser Zeitung. „Die letzten beiden Wochen war das vergleichbar mit einer Trump-Kampagne.“