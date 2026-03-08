Landtagswahl 2026: Die Wahl in Stuttgart

Das Auszählung der Landtagswahl in Stuttgart läuft. Hier finden Sie die ersten Ergebnisse.
Die Grünen liegen bei der Landtagswahl 2026 in Stuttgart vorne. 418 von 556 Wahlbezirken sind bereits ausgezählt. In diesem Beitrag berichten wir die Stimmenanteile für die angetretenen Parteien und Direktkandidierenden - und ordnen das Ergebnis im Vergleich mit anderen Gemeinden ein. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Stuttgart, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.