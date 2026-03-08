Landtagswahl 2026: Die Wahl in Stuttgart

Das Auszählung der Landtagswahl in Stuttgart läuft. Hier finden Sie die ersten Ergebnisse.

Die Grünen liegen bei der Landtagswahl 2026 in Stuttgart vorne. 418 von 556 Wahlbezirken sind bereits ausgezählt. In diesem Beitrag berichten wir die Stimmenanteile für die angetretenen Parteien und Direktkandidierenden - und ordnen das Ergebnis im Vergleich mit anderen Gemeinden ein. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Stuttgart, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Zwischenstand bei den Zweitstimmen in Stuttgart Die Grünen liegen derzeit mit 41,3 Prozent der Stimmen deutlich vor der CDU (24,3 Prozent). Das Schaubild zeigt den aktuellen Zwischenstand in Stuttgart:

Bisherige Zuwächse und Rückgänge bei den Parteien

Bei der letzten Landtagswahl 2021 holten die Grünen die meisten Stimmen (39,0 Prozent). Die größten Gewinne bei den Zweitstimmen kann nach dem aktuellem Auszählungstand die AfD für sich verbuchen: Im Vergleich zur Landtagswahl 2021 steigt ihr Zweitstimmenergebnis um 4,8 Prozentpunkte. Die größten Verluste würde Stand jetzt die SPD einfahren - mit minus 5,7 Prozentpunkten. Das Schaubild zeigt alle Gewinne und Verluste bei den Zweitstimmen verglichen mit den Stimmenanteilen 2021 in Stuttgart - basierend auf dem aktuellen Zwischenergebnis. Das BSW tritt bei dieser Landtagswahl erstmals an.

Der Zwischenstand bei den Kandidierenden

Bei der Landtagswahl 2026 gibt es erstmals Erst- und Zweitstimmen wie bei der Bundestagswahl. Stuttgart ist in 4 Wahlkreise aufgeteilt, in denen unterschiedliche Direktkandidierende antreten. Den aktuellen Zwischenstand der Erststimmen finden Sie in diesen Artikeln:

Alle Ergebnisse im Land

Stuttgart ist in 4 Wahlkreise aufgeteilt. Alle Ergebnisse und gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht in diesen Artikeln:

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl abgestimmt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein, um direkt zu den Ergebnissen zu kommen.

Entwicklung der Zweitstimmenanteile seit 2011

Bei früheren Landtagswahlen war Stuttgart für die Grünen eine sichere Bank, wie die Entwicklung seit der Landtagswahl 2011 zeigt:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Stuttgart zusammen auf 60,1 Prozent.

Unsere vollständige Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg in diesem Jahr landesweit 21 Parteien antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).