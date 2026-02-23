Landtagswahl 2026: Strukturiert oder routiniert? Die Wahlkämpfe von Jung und Alt im Vergleich

Der langjährige Abgeordnete Konrad Epple setzt im Wahlkreis Vaihingen auf seine Bekanntheit. Newcomerin Helena Herzig muss sich mit großem Einsatz erst Sichtbarkeit verschaffen.
An Helena Herzig kommt man an diesem Samstagvormittag kaum vorbei. In den Straßen von Vaihingen an der Enz hängen mehrere große Plakate mit ihrem Konterfei, und wer vom Marktplatz kommend die Fußgängerzone entlangschlendert, wird von der echten Helena Herzig abgefangen. Mit einer Blume bewaffnet steht sie vor dem Stand der FDP und sagt mit einem breiten Lächeln im Gesicht: „Hallo, darf man Ihnen eine Blume mitgeben?“