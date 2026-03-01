Bei der Landtagswahl im Wahlkreis Waiblingen läuft das Ringen ums Direktmandat auf einen Zweikampf hinaus. Die politische Karriere von AfD-Mann Jürgen Braun dürfte abrupt enden.
Über Jahrzehnte hinweg galt der Wahlkreis Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) als schwarze Hochburg. Alle fünf Jahre holten sich die Christdemokraten das Direktmandat ab, Namen wie Alfred Entenmann, Rolf Kurz oder auch der frühere Fellbacher Oberbürgermeister Christoph Palm standen für einen sicheren Platz im Stuttgarter Landtag. Für SPD und FDP blieb am Wahltag nur die Hoffnung auf einen guten Platz auf der Landesliste – eine Zitterpartie, die Politiker wie Rainer Brechtken und Karin Altpeter, aber auch Friedrich-Wilhelm Kiel und Ulrich Goll gleich mehrfach erleben mussten.