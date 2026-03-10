Landtagswahl 2026: So knapp schrammen die Grünen am Zusatzmandat vorbei

Am Ende eines langen Wahlabends liegen die Grünen 0,5 Prozentpunkte vor der CDU. Bei der Zahl der Mandate im Landtag kommt es aber zum Patt. Warum?
Eigentlich ist klar: Cem Özdemir und die Grünen haben die Landtagswahl gewonnen. Doch im künftigen Landtag wird bei der Mandatszahl Gleichstand zwischen den designierten Koalitionsfraktionen herrschen. Das fehlende zusätzliche Mandat hat politische Folgen und könnte für die Grünen teuer werden. Schon gibt es Diskussionen über die Besetzung des Ministerpräsidentenpostens. Sogar ein Rotationsmodell wird diskutiert, bei dem CDU-Chef Manuel Hagel den eigentlichen Wahlsieger Özdemir nach der Hälfte der fünfjährigen Amtszeit ablösen könnte.