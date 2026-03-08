Landtagswahl 2026: So hat die Stadt Esslingen abgestimmt

Die Grünen liegen bei der Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg vorne – aber wie hat die Stadt Esslingen abgestimmt? Hier sehen Sie die Ergebnisse.
Bereits die erste Prognose zur Landtagswahl in Baden-Württemberg hat am Sonntagabend deutlich gemacht, dass die Meinungsforscher im Vorfeld nicht so ganz falsch lagen. Hatte die CDU vor wenigen Wochen noch einen scheinbar komfortablen Vorsprung auf die Grünen, zog die Partei des scheidenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann auf der Zielgeraden noch an den Christdemokraten vorbei.