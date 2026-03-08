Landtagswahl 2026: So hat die Stadt Esslingen abgestimmt

Die Grünen liegen bei der Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg vorne – aber wie hat die Stadt Esslingen abgestimmt? Hier sehen Sie die Ergebnisse.

Bereits die erste Prognose zur Landtagswahl in Baden-Württemberg hat am Sonntagabend deutlich gemacht, dass die Meinungsforscher im Vorfeld nicht so ganz falsch lagen. Hatte die CDU vor wenigen Wochen noch einen scheinbar komfortablen Vorsprung auf die Grünen, zog die Partei des scheidenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann auf der Zielgeraden noch an den Christdemokraten vorbei.

Auch in der Stadt Esslingen haben viele Menschen ihr Wahlrecht wahrgenommen. Die Wählerinnen und Wähler stimmten mit ihrer Zweitstimme wie folgt ab:

Grüne: 39,3 Prozent

CDU: 26,2 Prozent

AfD: 12,1 Prozent

SPD: 5,6 Prozent

FDP: 4,3 Prozent

Linke: 6,3 Prozent

BSW: 1,5 Prozent

Andere: 4,8 Prozent

Ihre Erststimme gaben die Wählerinnen und Wähler in der Stadt Esslingen an folgende Kandidierende:

Andrea Lindlohr (Grüne): 33,4 Prozent

Andreas Deuschle (CDU): 31,1 Prozent

Nicolas Fink (SPD): 9,5 Prozent

Tobias Wirth (FDP): 3,3 Prozent

Stephan Köthe (AfD): 12,6 Prozent

Martin Auerbach (Linke): 8,0 Prozent

Andere: 2,0 Prozent

Der Sieg in der Stadt hilft Lindlohr allerdings wenig. Im Wahlkreis Esslingen liegt sie (31 Prozent) hinter Deuschle (34,2 Prozent). Der Christdemokrat sichert sich das Direktmandat in den Landtag. Bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Esslingen liegen die Grünen mit 36,5 Prozent dafür vor der CDU, die 28,6 Prozent einfährt.

In den größten Städten des Landkreises Esslingen lieferten sich CDU und Grüne immer wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Besonders knapp war es in Filderstadt. Hier kommen die Grünen bei den Zweitstimmen auf 31,5 Prozent. Die CDU bekommt 31,4 Prozent der Stimmen. In Kirchheim unter Teck, Ostfildern, Leinfelden-Echterdingen, Nürtingen und Plochingen entschieden sich die Wählerinnen und Wähler mehrheitlich für die Grünen. Die Wahlbeteiligung ging in diesem Jahr steil nach oben und liegt bei etwa 70 Prozent, nachdem sie 2021 bei 63,8 Prozent gelegen hatte.