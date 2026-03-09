Landtagswahl 2026: Schmutzkampagne? Im Wahlkreis Leonberg herrscht bei CDU und Grünen Harmonie

Nach der Landtagswahl überhäufen sich im Wahlkreis Leonberg die Vertreter der bisherigen und künftigen Regierungsparteien mit Komplimenten.
Am Montagmorgen nach der Landtagswahl klingt Manches schon viel versöhnlicher. Noch am Sonntagabend in der Hitze der Hochrechnungen wurde seitens der CDU das Wort „Schmutzkampagne“ ins Feld geführt – auch CDU/CSU-Bundestagsfraktionschef Jens Spahn bediente sich des Begriffs, um den Wahlkampf der Grünen zu beschreiben. Doch jetzt, ein paar Stunden später, herrscht unter den künftigen Koalitionspartnern offenbar eitel Sonnenschein. Zumindest auf Wahlkreisebene.