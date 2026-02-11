Landtagswahl 2026: Profitiert der Kreis Ludwigsburg vom neuen Wahlrecht?

Erstmals wird der Landtag mit Erst- und Zweitstimme gewählt. Das hat Auswirkungen auf die Repräsentation des Landkreises – besonders CDU und Grüne haben etwas zu befürchten.
Bei der Landtagswahl am 8. März wählt Baden-Württemberg zum ersten Mal mit zwei Stimmen: einer für den Direktkandidaten, die andere geht an eine Partei. Droht deshalb ein „XXL-Landtag“, den zwei Volksbegehren verhindern wollten? Und welche Kandidaten aus dem Kreis Ludwigsburg könnten vom neuen Wahlrecht profitieren? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.