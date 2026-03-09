Cem Özdemir hat die Wahl gewonnen, aber bei den Sitzen wirkt sich das nicht aus. Das könnte bei der CDU neue Begehrlichkeiten wecken. Kommt jetzt das Rotationsmodell?
Die Grünen haben die Landtagswahl gewonnen, doch bei der Sitzzahl wirkt sich der knappe Vorsprung von 27 000 Stimmen (0,5 Prozentpunkte) nicht aus. Wie die CDU werden die Grünen im neuen Landtag über 56 Mandate verfügen. Das de-facto-Patt könnte die Koalitionsverhandlungen erschweren, sagt der Freiburger Politikwissenschaftler Michael Wehner.