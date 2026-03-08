Landtagswahl 2026: Özdemir setzt auf Kretschmann-Krawatte vom Wahlsieg 2011

1 Cem Özdemir mit grün-weiß-gestreifter Krawatte am Wahlabend. Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Mit einer grün-weiß-gestreiften Krawatte zeigt sich Cem Özdemir beim Wahltag traditionsbewusst – und sorgt damit für einen augenzwinkernden Kommentar aus den eigenen Reihen.











Bei der Wahl seiner Krawatte hat Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir in Baden-Württemberg offenbar auf ein bewährtes Vorbild gesetzt. Er trug am Wahlabend einen Schlips in grün-weiß gestreiftem Design. Es war jene Krawatte, die der scheidende Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei seinem Wahlsieg 2011 trug. Das bestätigte Kretschmann am Sonntagabend. „DIE Krawatte trägt sich auch 15 Jahre später noch gut!“, schreibt die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur auf Instagram zu zwei entsprechenden Fotos.