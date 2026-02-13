Landtagswahl 2026: Kann die Hochzeit Özdemir Prozente kosten? Das sagt ein Experte

Es wird schöne Bilder und viel Berichterstattung geben, wenn Cem Özdemir und Flavia Zaka in Tübingen heiraten. Aber hilft das dem Politiker im Wahlkampf? Ein Experte hat Zweifel.
Die geplante Hochzeit von Cem Özdemir und seiner Partnerin Flavia Zaka mitten im Landtagswahlkampf könnte aus Sicht eines Politikforschers auch negative Auswirkungen auf den Wahlkampf des Grünen-Spitzenkandidaten haben. Dessen Wahlkampagne sei ohne hin schon sehr stark auf Özdemir als Person zugeschnitten und mit einem Promifaktor versehen, sagte Frank Brettschneider, der als Kommunikationswissenschaftler an der Universität Hohenheim in Stuttgart lehrt. „Es besteht die Gefahr, dass die Wählerinnen und Wähler sagen: Das ist jetzt zu viel des Guten, das ist eine Überinszenierung.“