Landtagswahl 2026: Kandidatin wirft Hut in den Ring

1 Die Vorsitzende der Frauen Union Leonberg, Jessica Kläber aus Perouse, möchte in den Landtag. Foto: Simon Granville

Jessica Kläber aus Rutesheim, Vorsitzende der Frauen Union Leonberg, hat ihre Bewerbung für die CDU-Nominierungsveranstaltung im Wahlkreis Leonberg abgegeben. Damit sind mit ihr fünf Kandidaten im Rennen, die die scheidende Sabine Kurtz beerben wollen.











Wenn im nächsten Jahr die Landtagswahlen stattfinden, wird die CDU-Abgeordnete Sabine Kurtz nach insgesamt vier Wahlperioden nicht mehr für den Wahlkreis Leonberg – der sich von Leonberg über Weil der Stadt bis nach Herrenberg erstreckt – kandidieren. Das hatte sie bereits im Herbst des vergangenen Jahres dem Kreisvorstand der CDU Böblingen mitgeteilt. Zwischenzeitlich haben mit den beiden Herrenbergern Tobias Pfander und Albrecht Stickel (Fraktionschef der CDU in Herrenberg), sowie mit Dan Martin aus dem Renninger Teilort Malmsheim und dem Nufringer Swen Menzel vier Kandidaten ihren Hut für die Nominierungsversammlung der Böblinger CDU am 4. April in Aidlingen in den Ring geworfen. Und mit der Rutesheimerin Jessica Kläber gab nun eine fünfte Kandidatin ihre Bewerbung bekannt.