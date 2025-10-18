Landtagswahl 2026: Jung, weiblich, links – das ist das Spitzentrio der Linken

Für die Landtagswahl setzt Die Linke auf drei junge Frauen als Spitzenkandidatinnen. Was zeichnet Kim Sophie Bohnen, Amelie Vollmer und Mersedeh Ghazaei aus?
Kim Sophie Bohnen Beste Freunde dürften die Finanzbranche und Die Linke wohl nicht mehr werden. Etwas stutzig macht deshalb ein Eintrag auf dem Lebenslauf von Kim Sophie Bohnen: Die heute 26-Jährige ist gelernte Bankkauffrau. Als Schlüsselmoment ihrer Politisierung nennt Bohnen ein Gespräch mit einer Rentnerin, die ob ihrer schmalen Rente am Bankschalter in Tränen ausbrach.