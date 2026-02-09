Landtagswahl 2026: Jung vs. etabliert – Das sind die Kandidaten im Wahlkreis Ludwigsburg

Der Wahlkreis Ludwigsburg war lange grün. Jetzt wird der Landtagssitz von Silke Gericke unter anderem von zwei jungen Kandidaten und einem AfD-Kreisrat angefochten.
Seit einem Jahrzehnt dominieren die Grünen den Wahlkreis Ludwigsburg. 2021 holte Silke Gericke starke 35 Prozent – ein Ergebnis, das damals den Höhenflug ihrer Partei spiegelte. Vier Jahre später hat sich die Lage gedreht: Die Grünen stecken im Umfragetief, und Gericke trifft auf einen jungen Herausforderer mit Ambitionen. Lukas Tietze (CDU), 27, will den Wahlkreis zurückerobern. Vieles deutet auf ein enges Rennen hin – in dem sogar der AfD-Kandidat eine Rolle spielen könnte. Wer tritt an, und wofür stehen die Kandidatinnen und Kandidaten?