Landtagswahl 2026: „Ich dachte, ich weiß mehr“ – Rätselraten über Musik, Dialekt und Landtagswahl

Das Pubquiz im Scala in Ludwigsburg ist keine klassische Bildungsveranstaltung. Vielmehr soll den Teilnehmern spielerisch politisches Wissen zur anstehenden Wahl vermittelt werden.
Von wem stammt der Hit „I Want It That Way“? Einfach. Kniffliger wird es da schon, schwäbische Wörter wie „Kitzabohna“ ins Deutsche zu übersetzen. Und bei der Frage, wie viele Direktmandate der neue baden-württembergische Landtag haben wird, stoßen viele doch an ihre Grenzen. Beim Pubquiz der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) wird alles abgefragt – Hauptziel ist aber, politisches Wissen für die anstehende Landtagswahl zu vermitteln.