Landtagswahl 2026: FDP will Bürger-App und Souveränitätscheck für Software

Am Samstag wollen die Liberalen ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl beschließen. Im Entwurf widmet sich ein ganzes Kapitel dem Thema Digitalisierung.
Ein Klick, der alle Behördengänge? Das klingt für manche wahrscheinlich verlockend. Die FDP will genau das im Falle einer Regierungsbeteiligung nach der Landtagswahl durchsetzen. Eine „zentrale Bürger-App, auf der alle Angelegenheiten erledigt werden können“, versprechen die Liberalen in ihrem Entwurf für das Wahlprogramm zur Landtagswahl am 8. März 2026, über das der Landeshauptausschuss der Liberalen am Samstag (11. Oktober) in Donaueschingen verhandeln wird. Selbst digitale Wahlen, so der Vorschlag, sollen im Pilotprojekt als Ergänzung zu Urnen- und Briefwahl getestet werden.