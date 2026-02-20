Landtagswahl 2026: „Ein cooler Hund“ – Gregor Gysi überzeugt in Ludwigsburg auch Nicht-Linke

Der beliebte Linken-Politiker lockt am Donnerstag 400 Menschen auf den Arsenalplatz. Und zwar auch solche, die seine Partei überhaupt nicht wählen.
Als Ingrid Petri zu Beginn ihrer Rede die „Genossinnen und Genossen“ begrüßt, rutscht einer älteren Frau vor der Bühne ein leises „Oh Gott“ heraus. Es ist nicht das klassische Linken-Publikum, auf das die Direktkandidatin des Wahlkreises Bietigheim am Donnerstagnachmittag trifft. Petri wird allerdings verschmerzen können, dass sie auf dem Arsenalplatz nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Das Zugpferd ist der Mann, der später spricht: Gregor Gysi. Das Linken-Urgestein zieht am Donnerstag sogar Leute an, die seine Partei bei der Landtagswahl gar nicht wählen wollen.