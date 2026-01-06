Landtagswahl 2026: Die Liberalen ringen ums Überleben

War was? Unverdrossen laden die Liberalen zur Dreikönigskundgebung im Stuttgarter Opernhaus. Das Wahljahr wird für die FDP so wichtig wie nie.
Es ist eine Tradition, an der die Liberalen auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag festhalten. Aber Mutlosigkeit ist wohl das Letzte, was der FDP bei ihrem traditionellen Jahresauftakt in der Stuttgarter Oper zugeschrieben werden kann. „Zurück auf Vorwärts“ prangte auf der Leinwand hinter der Bühne – auch Motto des baden-württembergischen Landtagswahlkampfs. Bundesgeneralsekretärin Nicole Büttner kam am Dienstag die Aufgabe zu, ihren Parteikollegen in einer Motivationsrede Kampfgeist einzuhauchen. Es fielen Sätze wie „Es ist einfach, sich abzuwenden“. Oder: „Wir müssen wieder dahinkommen, dass Mut mehr zählt als Sorge.“ Im Hintergrund: eine Leinwand mit Morgenröte.