Ein Wahlplakat der AfD in Vaihingen an der Enz sorgt für Aufregung. Linken-Landtagskandidat Steve Burgstett kritisiert, dass sich die Polizei nicht davon distanziert.
Ein Wahlplakat der Alternative für Deutschland (AfD) direkt am Eingang des Polizeireviers in Vaihingen an der Enz: Ist das erlaubt? In den sozialen Medien wird munter darüber diskutiert. Der AfD-Ortsverbandsvorsitzende und Landtagskandidat Nikolaos Boutakoglou kommentierte das auf Facebook mit den Worten: „Finde ich gut. Sicher leben wollen wir doch schließlich alle in diesem schönen Land.“