Landtagswahl 2026: AfD träumt von der Villa Reitzenstein

1 AfD-Co-Landeschef Markus Frohnmaier kandidiert nicht für den Landtag, aber will Ministerpräsident werden. Foto: Markus Lenhardt/dpa

AfD-Co-Landeschef Markus Frohnmaier hat es bereits angekündigt: Er will als Spitzenkandidat seiner Partei Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden. Wie stehen die Chancen?











Die jüngste Neu-Einstufung des Bundesamts für Verfassungsschutz ficht den Co-Landesvorsitzenden der AfD, Markus Frohnmaier, nicht an. Der AfD-Bundestagsabgeordnete (34) und seine Partei erheben nach der Landtagswahl 2026 einen Regierungsanspruch in Baden-Württemberg: „Wir glauben, dass das etwas ist, das nicht vermessen ist“, sagte er am Freitag vor Journalisten. Die Kreissprecher hätten ihn gebeten, als Spitzenkandidat zu kandidieren. Ende Mai entscheidet darüber noch ein Landesparteitag.