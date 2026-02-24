Landtagswahl 2026: AfD-Kandidat Markus Frohnmaier attackiert CDU und Grüne bei SWR-Triell

1 Der AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier hat Grünen und CDU Versäumnisse vorgeworfen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg kritisiert Frohnmaier die Regierungsparteien. Was er CDU und Grünen vorhält - und als Sofortmaßnahme anbietet.











Der Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl, Markus Frohnmaier, hat Grünen und CDU Versäumnisse vorgeworfen. „Sie beide regieren, Sie hätten jederzeit die Möglichkeit, alles, was Sie heute Abend ankündigen und verstanden haben, umzusetzen“, sagte Frohnmaier am Abend in der Sendung „Die Debatte - wer überzeugt Baden-Württemberg?“ im SWR in Richtung der Spitzenkandidaten von CDU und Grünen, Manuel Hagel und Cem Özdemir. „Die Probleme hier in Baden-Württemberg sind hausgemacht.“