Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg

Hier zeigen wir die Ergebnisse der Landtagswahl 2021 im Kreis Ludwigsburg.

Wie hat der Kreis Ludwigsburg bei der Landtagswahl abgestimmt? Wir zeigen die Ergebnisse in allen Gemeinden sowie für die Wahlkreise Bietigheim-Bissingen, Ludwigsburg und Vaihingen.

Göppingen - Wie ist die Landtagswahl 2021 im Kreis Ludwigsburg ausgegangen? Das zeigen wir in diesem Beitrag für die drei Wahlkreise 12 (Ludwigsburg), 13 (Vaihingen) und 14 (Bietigheim-Bissingen) sowie für alle Gemeinden im Kreis Ludwigsburg.

In allen drei Wahlkreisen hatten sich 2016 die Grünen durchgesetzt. Allerdings treten in zwei Wahlkreisen neue Kandidaten für die Partei an. Der Wahlkreis Ludwigsburg umfasst neben der Kreisstadt unter anderem die Gemeinden Kornwestheim und Remseck. Im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen liegen unter anderem Marbach und Freiberg, im Wahlkreis Vaihingen beispielsweise die Gemeinden Ditzingen und Gerlingen.

Der aktuelle Stand im Kreis Ludwigsburg

In diesem Beitrag zeigen wir den jeweils aktuellsten Auszählungsstand für die drei Wahlkreise Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen und Vaihingen sowie für alle Gemeinden im Kreis Ludwigsburg. Die Ergebnisse in Ihrer Gemeinde finden Sie in diesem Beitrag.

