Nominierungsveranstaltung im Zeichen der Corona-Pandemie: Die Grünen gingen im Römerkastell in den Hof und übertrugen Bilder in einen großen Saal.

Die 55-Jährige gehört jetzt zum Kandidaten-Quartett der Grünen in Stuttgart. Der Wahlkreis, in dem sie zur Landtagswahl antreten will, war besonders umkämpft.









Stuttgart - Die Grünen in Stuttgart sind für den Landtagswahlkampf aufgestellt. Am Donnerstagabend nominierte der Kreisverband im Römerkastell in Bad Cannstatt seine Bewerberinnen und Bewerber für die vier Wahlkreise in der Landeshauptstadt. Das verband die Partei mit einer Kampfansage besonders an die CDU-Spitzenkandidatin, Kultusministerin Susanne Eisenmann.