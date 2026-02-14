Landtagskandidat Walter Müller: AfD-Regionalrat wendet sich von der Partei ab

Fast zehn Jahre lang mischte Walter Müller bei der AfD mit – doch das ist vorbei. Müller nennt rechtsextreme Tendenzen als Hauptgrund seines Austritts und Wechsels zur Werteunion.
Walter Müller ist ein Mann, der in der politischen Landschaft des Kreises Ludwigsburg Spuren hinterlassen hat – als AfD-Politiker und als umstrittene Figur im Kreistag. Im Frühjahr 2025 verließ er nach fast zehn Jahren die AfD und suchte sich mit der Werteunion eine neue politische Heimat. Für sie tritt der 73-Jährige jetzt im Wahlkreis Vaihingen als Kandidat der Landtagswahl am 8. März an. Wie kam es zu dem Sinneswandel – und inwieweit wirkt das Kapitel AfD bei ihm nach?