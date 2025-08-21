Landtagsabgeordneter AfD-Politiker Halemba vor Gericht – Anklage wegen Volksverhetzung und Geldwäsche red/dpa 21.08.2025 - 13:29 Uhr 1 Der umstrittene bayerische AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba muss vor Gericht. (Archivbild) Foto: AFP/KERSTIN JOENSSON Der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba steht wegen mehreren Vorwürfen vor Gericht. Link kopiert Der umstrittene bayerische AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba muss vor Gericht. Das Amtsgericht Würzburg hat eine Anklage unter anderem wegen Volksverhetzung, Geldwäsche, Sachbeschädigung, Nötigung und versuchter Nötigung zugelassen - nicht aber wegen Verwendens von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen, wie das Amtsgericht mitteilte.