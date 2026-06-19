Landtags-Personal: Teure Berater, die niemand mehr braucht

Nach dem Aus für die FDP sind ein Dutzend Mitarbeiter beim Parlament geparkt. Wohin mit ihnen? Das Problem befeuert eine alte Debatte.
Es ist ein Thema, das den Landesrechnungshof schon fast ein Vierteljahrhundert beschäftigt. Warum, fragte die Kontrollbehörde erstmals nach der Landtagswahl 2001, müssen die Parlamentarischen Berater der Abgeordneten eigentlich beim Landtag angestellt oder gar verbeamtet sein? Wenn eine Fraktion aus dem Parlament ausscheide, wie damals die „Republikaner“, gebe es nur Probleme: Für die unkündbaren Beamten müssten mühsam neue Verwendungen gesucht werden, und auch die Angestellten ließen sich nicht ohne Weiteres kündigen.