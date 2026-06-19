Landtags-Personal: Teure Berater, die niemand mehr braucht

Es ist ein Thema, das den Landesrechnungshof schon fast ein Vierteljahrhundert beschäftigt. Warum, fragte die Kontrollbehörde erstmals nach der Landtagswahl 2001, müssen die Parlamentarischen Berater der Abgeordneten eigentlich beim Landtag angestellt oder gar verbeamtet sein? Wenn eine Fraktion aus dem Parlament ausscheide, wie damals die „Republikaner“, gebe es nur Probleme: Für die unkündbaren Beamten müssten mühsam neue Verwendungen gesucht werden, und auch die Angestellten ließen sich nicht ohne Weiteres kündigen.

Als Konsequenz empfahlen die Prüfer, den bereits 1962 eingerichteten Parlamentarischen Beratungsdienst in der bisherigen Form abzuschaffen: Anstatt die Zuarbeiter beim Landtag zu beschäftigen und sie den Fraktionen zuzuweisen, sollten die Fraktionen sie lieber selbst anstellen; dafür seien ihnen die beim Parlament eingesparten Mittel zu überlassen. Keine politische Kraft wollte das damals hören. Das System, hieß es, habe sich doch bewährt.

Politisch nicht mit anderen Parteien kompatibel

Fast zwei Jahrzehnte später, in einer Prüfung von 2023, bekräftigte der Rechnungshof seinen Vorschlag erneut. Das Problem sei inzwischen noch dringlicher, denn die Zahl der Planstellen für Berater habe sich seither fast verdoppelt – von 42 auf 81. Das lasse sich wohl auch damit erklären, dass die Fraktionen sich die Mittel inzwischen auch unbegrenzt für eigenes Personal auszahlen lassen könnten. Dabei sei die Zahl der zu beratenden Abgeordneten im gleichen Zeitraum nur von 128 auf 154 gestiegen. Wie sollten die Leute weiter beschäftigt werden, fragten die Prüfer, wenn eine Fraktion ausscheide oder sich die Größenverhältnisse änderten? Ihre Antwort: „Da das freiwerdende Personal zwangsläufig eine andere politische Auffassung vertritt, wird keine andere Fraktion bereit sein, dieses Personal aufzunehmen.“ In der Vergangenheit habe man solche Verwendungsprobleme meist gelöst, indem neue Stellen geschaffen wurden. Die Folge: „über viele Jahre hinweg zusätzliche Personalkosten“.

Nun, nach der Landtagswahl 2026, ist genau dieser Fall eingetreten: Die FDP flog aus dem Parlament und braucht gar keine Berater mehr, der massiv geschrumpften SPD stehen deutlich weniger zu als bisher. Zwölf Beschäftigte des Parlamentarischen Beratungsdienstes – acht Beamtinnen oder Beamte und vier Angestellte – sind daher derzeit beim Landtag „geparkt“. Seit 1. Mai ist für sie eigens eine Stabsstelle bei der Landtagsdirektorin eingerichtet. Es handelt sich durchweg um qualifizierte Leute, die als Beamte des höheren Dienstes Grundgehälter zwischen 6000 und 10.000 Euro erhalten; auch die Angestellten verdienen überdurchschnittlich.

Derzeit mit Vermerken und Projekten beschäftigt

Was tun sie derzeit für das Salär, das sich jährlich auf weit über eine Million Euro summieren dürfte? Eine Person sei dem Veranstaltungsmanagement zugeordnet, teilt ein Sprecher mit, elf übernähmen Aufgaben eines „wissenschaftlichen Dienstes in der Landtagsverwaltung“. Sie seien „mit der Erstellung von Vermerken zu Angelegenheiten des Parlaments befasst“ oder nähmen „projektbezogene Aufgaben“ wahr, bei der ihre Erfahrungen als Berater hilfreich seien. Einzelnen Fraktionen seien sie aktuell allesamt nicht zugewiesen. Nach Überlastung klingt das nicht gerade. Manche hätten Mühe, den Arbeitstag rumzubringen, wird auf den Fluren gelästert.

Was wird aus dem Dutzend liberalen Beratern, die plötzlich niemand mehr zu beraten haben? Wie allen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes stehe es ihnen frei, „sich auf freie Stellen innerhalb und außerhalb der öffentlichen Verwaltung zu bewerben“, so der Landtagssprecher. Auch Zuweisungen an die Fraktionen seien weiterhin möglich. Das geht nach dem Gesetz allerdings nur mit der Zustimmung der Betroffenen – was die Verwendung erheblich einschränkt: Die einstigen Berater der FDP dürften kaum zur AfD wechseln wollen. Deren Fraktion hat sich fast verdoppelt und Anspruch auf entsprechend mehr Unterstützung.

AfD sah den Beratungsdienst stets kritisch

Als einzige Kraft im Landtag hatte die AfD - die übrigens ganz ohne Beamte auskommt - das Konstrukt des Beratungsdienstes stets kritisch gesehen. Grüne, CDU und FDP verteidigten es bis zuletzt uneingeschränkt als bewährt, nur die SPD zeigte sich offen für gewisse Änderungen. Auch der neue AfD-Fraktionschef Martin Rothweiler sieht in der Praxis der Verbeamtung „ein Riesenproblem“. Wovor seit Jahren gewarnt wurde, sei nun eingetreten: zwölf Mitarbeiter stünden jetzt ohne feste Zuordnung da. „Statt die Ursachen kritisch zu hinterfragen, wird nun offenbar fieberhaft nach einer neuen Verwendung gesucht“, rügt Rothweiler. Parteien könnten von den Wählern abgewählt werden, Beamtenstellen aber blieben bestehen und kosteten dauerhaft Steuergeld. Um diesen Missstand zu kaschieren, müssten nun neue Strukturen geschaffen werden. Der Landtag dürfe aber „nicht zum Auffangbecken für Personal werden, dessen politische Grundlage längst weggefallen ist“, so der Fraktionschef. Dem sei mitnichten so, kontert ein Parlamentssprecher.

Wie es weitergeht mit den Beratern, soll nun Thema in der nächsten Sitzung des Landtagspräsidiums werden. Die Verteilung auf die Fraktionen stehe noch nicht fest, sagt ein Sprecher. Von Überlegungen, der dezimierten SPD mehr Berater zuzugestehen, als sie nach der bisherigen Praxis bekäme, wisse man nichts. Schon kursieren im Landtag Vermutungen, die stetig gestiegene Stellenzahl könne weiter aufgestockt werden. Das wäre jene Lösung, die der Rechnungshof stets kritisiert hatte.

Prüfer plädieren weiter für Auflösung

Aktuell hält sich die Prüfbehörde noch mit einer Bewertung zurück. Man stehe unverändert zu der Forderung, den Beratungsdienst aufzulösen, betont eine Sprecherin. Im Falle seines Fortbestehens solle er zumindest reduziert werden. Vom Landtag erwartet der Rechnungshof nun, dass er sich für das Dutzend Ex-Berater um andere Aufgaben beim Parlament oder in der Verwaltung bemüht. Sollte dies nicht gelingen, so die Sprecherin, „wäre dies ein weiteres Argument für unsere Auffassung“.

Es ist ein Thema, das den Landesrechnungshof schon fast ein Vierteljahrhundert beschäftigt. Warum, fragte die Kontrollbehörde erstmals nach der Landtagswahl 2001, müssen die Parlamentarischen Berater der Abgeordneten eigentlich beim Landtag angestellt oder gar verbeamtet sein? Wenn eine Fraktion aus dem Parlament ausscheide, wie damals die „Republikaner“, gebe es nur Probleme: Für die unkündbaren Beamten müssten mühsam neue Verwendungen gesucht werden, und auch die Angestellten ließen sich nicht ohne Weiteres kündigen.

Als Konsequenz empfahlen die Prüfer, den bereits 1962 eingerichteten Parlamentarischen Beratungsdienst in der bisherigen Form abzuschaffen: Anstatt die Zuarbeiter beim Landtag zu beschäftigen und sie den Fraktionen zuzuweisen, sollten die Fraktionen sie lieber selbst anstellen; dafür seien ihnen die beim Parlament eingesparten Mittel zu überlassen. Keine politische Kraft wollte das damals hören. Das System, hieß es, habe sich doch bewährt.

Politisch nicht mit anderen Parteien kompatibel

Fast zwei Jahrzehnte später, in einer Prüfung von 2023, bekräftigte der Rechnungshof seinen Vorschlag erneut. Das Problem sei inzwischen noch dringlicher, denn die Zahl der Planstellen für Berater habe sich seither fast verdoppelt – von 42 auf 81. Das lasse sich wohl auch damit erklären, dass die Fraktionen sich die Mittel inzwischen auch unbegrenzt für eigenes Personal auszahlen lassen könnten. Dabei sei die Zahl der zu beratenden Abgeordneten im gleichen Zeitraum nur von 128 auf 154 gestiegen. Wie sollten die Leute weiter beschäftigt werden, fragten die Prüfer, wenn eine Fraktion ausscheide oder sich die Größenverhältnisse änderten? Ihre Antwort: „Da das freiwerdende Personal zwangsläufig eine andere politische Auffassung vertritt, wird keine andere Fraktion bereit sein, dieses Personal aufzunehmen.“ In der Vergangenheit habe man solche Verwendungsprobleme meist gelöst, indem neue Stellen geschaffen wurden. Die Folge: „über viele Jahre hinweg zusätzliche Personalkosten“.

Nun, nach der Landtagswahl 2026, ist genau dieser Fall eingetreten: Die FDP flog aus dem Parlament und braucht gar keine Berater mehr, der massiv geschrumpften SPD stehen deutlich weniger zu als bisher. Zwölf Beschäftigte des Parlamentarischen Beratungsdienstes – acht Beamtinnen oder Beamte und vier Angestellte – sind daher derzeit beim Landtag „geparkt“. Seit 1. Mai ist für sie eigens eine Stabsstelle bei der Landtagsdirektorin eingerichtet. Es handelt sich durchweg um qualifizierte Leute, die als Beamte des höheren Dienstes Grundgehälter zwischen 6000 und 10.000 Euro erhalten; auch die Angestellten verdienen überdurchschnittlich.

Derzeit mit Vermerken und Projekten beschäftigt

Was tun sie derzeit für das Salär, das sich jährlich auf weit über eine Million Euro summieren dürfte? Eine Person sei dem Veranstaltungsmanagement zugeordnet, teilt ein Sprecher mit, elf übernähmen Aufgaben eines „wissenschaftlichen Dienstes in der Landtagsverwaltung“. Sie seien „mit der Erstellung von Vermerken zu Angelegenheiten des Parlaments befasst“ oder nähmen „projektbezogene Aufgaben“ wahr, bei der ihre Erfahrungen als Berater hilfreich seien. Einzelnen Fraktionen seien sie aktuell allesamt nicht zugewiesen. Nach Überlastung klingt das nicht gerade. Manche hätten Mühe, den Arbeitstag rumzubringen, wird auf den Fluren gelästert.

Was wird aus dem Dutzend liberalen Beratern, die plötzlich niemand mehr zu beraten haben? Wie allen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes stehe es ihnen frei, „sich auf freie Stellen innerhalb und außerhalb der öffentlichen Verwaltung zu bewerben“, so der Landtagssprecher. Auch Zuweisungen an die Fraktionen seien weiterhin möglich. Das geht nach dem Gesetz allerdings nur mit der Zustimmung der Betroffenen – was die Verwendung erheblich einschränkt: Die einstigen Berater der FDP dürften kaum zur AfD wechseln wollen. Deren Fraktion hat sich fast verdoppelt und Anspruch auf entsprechend mehr Unterstützung.

AfD sah den Beratungsdienst stets kritisch

Als einzige Kraft im Landtag hatte die AfD - die übrigens ganz ohne Beamte auskommt - das Konstrukt des Beratungsdienstes stets kritisch gesehen. Grüne, CDU und FDP verteidigten es bis zuletzt uneingeschränkt als bewährt, nur die SPD zeigte sich offen für gewisse Änderungen. Auch der neue AfD-Fraktionschef Martin Rothweiler sieht in der Praxis der Verbeamtung „ein Riesenproblem“. Wovor seit Jahren gewarnt wurde, sei nun eingetreten: zwölf Mitarbeiter stünden jetzt ohne feste Zuordnung da. „Statt die Ursachen kritisch zu hinterfragen, wird nun offenbar fieberhaft nach einer neuen Verwendung gesucht“, rügt Rothweiler. Parteien könnten von den Wählern abgewählt werden, Beamtenstellen aber blieben bestehen und kosteten dauerhaft Steuergeld. Um diesen Missstand zu kaschieren, müssten nun neue Strukturen geschaffen werden. Der Landtag dürfe aber „nicht zum Auffangbecken für Personal werden, dessen politische Grundlage längst weggefallen ist“, so der Fraktionschef. Dem sei mitnichten so, kontert ein Parlamentssprecher.

Wie es weitergeht mit den Beratern, soll nun Thema in der nächsten Sitzung des Landtagspräsidiums werden. Die Verteilung auf die Fraktionen stehe noch nicht fest, sagt ein Sprecher. Von Überlegungen, der dezimierten SPD mehr Berater zuzugestehen, als sie nach der bisherigen Praxis bekäme, wisse man nichts. Schon kursieren im Landtag Vermutungen, die stetig gestiegene Stellenzahl könne weiter aufgestockt werden. Das wäre jene Lösung, die der Rechnungshof stets kritisiert hatte.

Prüfer plädieren weiter für Auflösung

Aktuell hält sich die Prüfbehörde noch mit einer Bewertung zurück. Man stehe unverändert zu der Forderung, den Beratungsdienst aufzulösen, betont eine Sprecherin. Im Falle seines Fortbestehens solle er zumindest reduziert werden. Vom Landtag erwartet der Rechnungshof nun, dass er sich für das Dutzend Ex-Berater um andere Aufgaben beim Parlament oder in der Verwaltung bemüht. Sollte dies nicht gelingen, so die Sprecherin, „wäre dies ein weiteres Argument für unsere Auffassung“.

Es ist ein Thema, das den Landesrechnungshof schon fast ein Vierteljahrhundert beschäftigt. Warum, fragte die Kontrollbehörde erstmals nach der Landtagswahl 2001, müssen die Parlamentarischen Berater der Abgeordneten eigentlich beim Landtag angestellt oder gar verbeamtet sein? Wenn eine Fraktion aus dem Parlament ausscheide, wie damals die „Republikaner“, gebe es nur Probleme: Für die unkündbaren Beamten müssten mühsam neue Verwendungen gesucht werden, und auch die Angestellten ließen sich nicht ohne Weiteres kündigen.

Als Konsequenz empfahlen die Prüfer, den bereits 1962 eingerichteten Parlamentarischen Beratungsdienst in der bisherigen Form abzuschaffen: Anstatt die Zuarbeiter beim Landtag zu beschäftigen und sie den Fraktionen zuzuweisen, sollten die Fraktionen sie lieber selbst anstellen; dafür seien ihnen die beim Parlament eingesparten Mittel zu überlassen. Keine politische Kraft wollte das damals hören. Das System, hieß es, habe sich doch bewährt.

Politisch nicht mit anderen Parteien kompatibel

Fast zwei Jahrzehnte später, in einer Prüfung von 2023, bekräftigte der Rechnungshof seinen Vorschlag erneut. Das Problem sei inzwischen noch dringlicher, denn die Zahl der Planstellen für Berater habe sich seither fast verdoppelt – von 42 auf 81. Das lasse sich wohl auch damit erklären, dass die Fraktionen sich die Mittel inzwischen auch unbegrenzt für eigenes Personal auszahlen lassen könnten. Dabei sei die Zahl der zu beratenden Abgeordneten im gleichen Zeitraum nur von 128 auf 154 gestiegen. Wie sollten die Leute weiter beschäftigt werden, fragten die Prüfer, wenn eine Fraktion ausscheide oder sich die Größenverhältnisse änderten? Ihre Antwort: „Da das freiwerdende Personal zwangsläufig eine andere politische Auffassung vertritt, wird keine andere Fraktion bereit sein, dieses Personal aufzunehmen.“ In der Vergangenheit habe man solche Verwendungsprobleme meist gelöst, indem neue Stellen geschaffen wurden. Die Folge: „über viele Jahre hinweg zusätzliche Personalkosten“.

Nun, nach der Landtagswahl 2026, ist genau dieser Fall eingetreten: Die FDP flog aus dem Parlament und braucht gar keine Berater mehr, der massiv geschrumpften SPD stehen deutlich weniger zu als bisher. Zwölf Beschäftigte des Parlamentarischen Beratungsdienstes – acht Beamtinnen oder Beamte und vier Angestellte – sind daher derzeit beim Landtag „geparkt“. Seit 1. Mai ist für sie eigens eine Stabsstelle bei der Landtagsdirektorin eingerichtet. Es handelt sich durchweg um qualifizierte Leute, die als Beamte des höheren Dienstes Grundgehälter zwischen 6000 und 10.000 Euro erhalten; auch die Angestellten verdienen überdurchschnittlich.

Derzeit mit Vermerken und Projekten beschäftigt

Was tun sie derzeit für das Salär, das sich jährlich auf weit über eine Million Euro summieren dürfte? Eine Person sei dem Veranstaltungsmanagement zugeordnet, teilt ein Sprecher mit, elf übernähmen Aufgaben eines „wissenschaftlichen Dienstes in der Landtagsverwaltung“. Sie seien „mit der Erstellung von Vermerken zu Angelegenheiten des Parlaments befasst“ oder nähmen „projektbezogene Aufgaben“ wahr, bei der ihre Erfahrungen als Berater hilfreich seien. Einzelnen Fraktionen seien sie aktuell allesamt nicht zugewiesen. Nach Überlastung klingt das nicht gerade. Manche hätten Mühe, den Arbeitstag rumzubringen, wird auf den Fluren gelästert.

Was wird aus dem Dutzend liberalen Beratern, die plötzlich niemand mehr zu beraten haben? Wie allen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes stehe es ihnen frei, „sich auf freie Stellen innerhalb und außerhalb der öffentlichen Verwaltung zu bewerben“, so der Landtagssprecher. Auch Zuweisungen an die Fraktionen seien weiterhin möglich. Das geht nach dem Gesetz allerdings nur mit der Zustimmung der Betroffenen – was die Verwendung erheblich einschränkt: Die einstigen Berater der FDP dürften kaum zur AfD wechseln wollen. Deren Fraktion hat sich fast verdoppelt und Anspruch auf entsprechend mehr Unterstützung.

AfD sah den Beratungsdienst stets kritisch

Als einzige Kraft im Landtag hatte die AfD - die übrigens ganz ohne Beamte auskommt - das Konstrukt des Beratungsdienstes stets kritisch gesehen. Grüne, CDU und FDP verteidigten es bis zuletzt uneingeschränkt als bewährt, nur die SPD zeigte sich offen für gewisse Änderungen. Auch der neue AfD-Fraktionschef Martin Rothweiler sieht in der Praxis der Verbeamtung „ein Riesenproblem“. Wovor seit Jahren gewarnt wurde, sei nun eingetreten: zwölf Mitarbeiter stünden jetzt ohne feste Zuordnung da. „Statt die Ursachen kritisch zu hinterfragen, wird nun offenbar fieberhaft nach einer neuen Verwendung gesucht“, rügt Rothweiler. Parteien könnten von den Wählern abgewählt werden, Beamtenstellen aber blieben bestehen und kosteten dauerhaft Steuergeld. Um diesen Missstand zu kaschieren, müssten nun neue Strukturen geschaffen werden. Der Landtag dürfe aber „nicht zum Auffangbecken für Personal werden, dessen politische Grundlage längst weggefallen ist“, so der Fraktionschef. Dem sei mitnichten so, kontert ein Parlamentssprecher.

Wie es weitergeht mit den Beratern, soll nun Thema in der nächsten Sitzung des Landtagspräsidiums werden. Die Verteilung auf die Fraktionen stehe noch nicht fest, sagt ein Sprecher. Von Überlegungen, der dezimierten SPD mehr Berater zuzugestehen, als sie nach der bisherigen Praxis bekäme, wisse man nichts. Schon kursieren im Landtag Vermutungen, die stetig gestiegene Stellenzahl könne weiter aufgestockt werden. Das wäre jene Lösung, die der Rechnungshof stets kritisiert hatte.

Prüfer plädieren weiter für Auflösung

Aktuell hält sich die Prüfbehörde noch mit einer Bewertung zurück. Man stehe unverändert zu der Forderung, den Beratungsdienst aufzulösen, betont eine Sprecherin. Im Falle seines Fortbestehens solle er zumindest reduziert werden. Vom Landtag erwartet der Rechnungshof nun, dass er sich für das Dutzend Ex-Berater um andere Aufgaben beim Parlament oder in der Verwaltung bemüht. Sollte dies nicht gelingen, so die Sprecherin, „wäre dies ein weiteres Argument für unsere Auffassung“.