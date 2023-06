1 Beim Thema Schulen nicht immer einig: Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Kultusministerin Susanne Eisenmann Foto: dpa/Marijan Murat

Stuttgart - Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich gegen den Vorwurf verwahrt, in der Auseinandersetzung mit Kultusministerin Susanne Eisenmann um Schulöffnung spielten Wahlkampferwägungen eine Rolle. „Das wäre nicht sehr verantwortlich, wenn ich in Kategorien des Wahlkampfs denken würde, ich weise das in aller Deutlichkeit zurück“, sagte er in einer Landtagsdebatte über die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse zur Corona-Pandemie.