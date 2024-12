Landtag in Baden-Württemberg: FDP-Fraktionschef Rülke will keine Koalition mit Grünen

1 FDP-Chef Rülke will eine Koalition mit den Grünen verhindern. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die FDP will nach vielen Jahren Opposition endlich regieren. Fraktionschef Rülke hat bereits genaue Vorstellungen. Dabei ist gar nicht gewiss, ob die Liberalen wieder in den Landtag einziehen.











FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke will eine Koalition mit den Grünen im Südwesten mit aller Kraft verhindern. „Im Jahr 2026 will ich die FDP in Baden-Württemberg in die Regierungsverantwortung führen, und zwar in einer bürgerlichen Koalition, möglichst in einer schwarz-gelben Regierung“, sagte Rülke der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn das nicht reicht, in einer Deutschlandkoalition mit der SPD - auf jeden Fall ohne die Grünen.“